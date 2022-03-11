遺體塞滿醫院病房　年老病患慘「與屍同眠」

本港新冠肺炎疫情嚴峻，近日死亡個案急增，公立醫院殮房爆滿，屍體無法即時轉入停屍間安放，導致滯留於醫院病房。今日(11日)網上有圖片流傳，可見大量「遺體」擺滿於醫院病房內，更與正處於等待治療的病人放在一起，引起不少網民嘩然，更直言「我有冇睇錯啊，屍體同病人擺埋一齊？」，亦有人慨嘆「點解香港會變到咁X慘!」。東網已就此事，正向醫管局查詢。

社交平台專頁「香港突發事故爆料區及討論區」今日(11日)傳出照片，隨即引起不少網民嘩然。照片中可見醫院內的病房擺滿大量已過世的「遺體」，更誇張的是，在遺體的旁邊，仍然有「活生生」的病人，當中不乏是老人家，照片出可見於348號床位的老人家更懷疑被嚇到「縮埋一邊！」

不少網民慘不忍睹，甚至不敢相信眼前所見，紛紛在貼文上留言，指「我有冇睇錯啊，屍體同病人擺埋一齊？」亦有不少網民感慨道「睇見都想喊，如果是真的，很難過」，又質問「香港點解會攪成咁？」另外，亦有網民感到憤慨，坦言「政策重視死物緊要過人命，浪費了1.5億港元整個垃圾鬧鐘，如果肯用呢筆款去增強醫護資源，香港人就唔洗死都唔眼閉。」