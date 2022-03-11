市建局向山東街地士道街業主出價　收購呎價逾1.8萬元

市區重建局向旺角山東街/地士道街發展計劃的物業業主發出收購建議。住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎18,378港元，是假定為同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價。

市建局按照一向沿用的機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司評估，於2月21日進行，獨立顧問公司的測量師選擇及比較過去12月，在附近地區內，物業特點及交通方便程度與本項目類近的物業成交個案。

本項目合共涉及170多個業權，在疫情影響下，為讓業主有充裕時間考慮收購建議，及在安排物業的買賣事宜上更具彈性，市建局將收購建議的有效期由以往一般60天特別延長至90天。若業主在處理物業買賣事宜上遇到不便或困難，市建局會按個別情況處理。

此外，市建局會以本項目原址所興建的新發展項目內的樓換樓單位，或啟德煥然壹居的樓換樓單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠津貼以外的選擇。當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

本項目於2020年10月開展，地盤總面積約2,800平方米。市建局將透過重建，重新規劃項目範圍，將地士道街休憩花園打通至山東街/地士道街交界，加強公共設施的可達性，讓其得以充分利用。本項目亦會提供一個面積約200平方米的地下小廣場，連接重置後的休憩花園及商舖，提升社區的活力。

市建局初步建議在地盤內提供約12,450平方米的住宅樓面面積，興建約300個住宅單位；新發展項目內的非住用途部分將以社區用途為主，預留約2,850平方米的樓面面積作政府、機構及社區設施用途。市建局亦會預留約2,490平方米樓面面積作商業/零售用途。