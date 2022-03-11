今增29381確診　快測呈報平台佔逾萬宗　再多13間院舍爆疫

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(11日)錄得18,888宗個案經核酸檢測確診，當中4宗為輸入個案，其餘均為本地感染。另有10,493宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。換言之，本港新增29,381宗新確診個案，第5波至今累計個案共634,169宗。

歐指，近日疫情有略有受控跡象，但很難單憑一兩日分析趨勢，要看一星期數字；觀乎一周數字不見爆發上升，似乎已平穩，但確診數字仍徘徊在3萬至5萬宗，雖然沒有2月中的每兩三日的倍數上升，但暫不見有開始下降趨勢。由於疫情仍然嚴峻，社區仍有無數傳播率，有圍封強檢大廈的傳播率仍超過20%，可見仍有傳播熱點，呼籲市民要繼續謹慎，一旦放鬆疫情便可能逆轉。醫管局已據專家意見採購新冠肺炎口服藥，包括美國藥廠輝瑞藥物於下周到港，會據臨床指引處方藥物，供應指定診所及指定安老院舍。

再多13間院舍新冠出現爆發，包括9間安老院舍及4間殘疾人士院舍，共涉295宗個案，包括262名院友、33名院舍職員。第5波共有731間安老院舍受影響，佔整體91%，其中過去兩周新增410間，佔全港安老院舍51%。第5波之中，安老院舍共23,400個院友受影響，佔全港院友31%，以及6,100名職員，佔所有安老院舍職員約20.4%。殘疾人士院舍共有253間出現爆發，佔整體75%，過去兩周新增164間，佔全港殘疾人士院舍49%。第5波之中，共有個6,388院友受影響，佔全港院友35%，以及2,350名職員，佔所有殘疾人士院舍職員約22%。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，過去24小時，全港有196名患者離世，分別為127男69女，年齡介乎24至107歲，當中有113人來自院舍，148人未接種疫苗、34人已打一針、12人打兩針、2人打了三針。年輕死亡個案方面，何公布當中包括一名24歲男子，有遺傳病，為院舍院友，曾嘔吐，急症室檢測中驗出病毒，於昨日(10日)離世。

此外，何亦公布共有98宗滯後呈報的死亡個案，屬於上月28日至本月9日期間離世，涉及59男39女，年齡介乎34至100歲。現時有9,760位確診及初步確診者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫，當中79名病人危殆，112人嚴重，另有76人於深切治療部留醫。

死亡數字方面，院舍死亡個案增至1,893宗，當中只有6宗涉殘疾人士院舍，其餘為安老院舍。第5波截至目前共有3,231名死者，死亡率0.51%，涉及1,813男1,124女，年齡介乎11個月至112歲，中位數為85歲，兒科病人5宗，18至59歲死者增至144宗，佔整體死衷個案4.46%，其餘3,078宗為60歲以上長者，佔整體95.9%，當中2,247宗為80歲以上長者，佔整體69.5%。

何又指，90.7%死亡個案無打針，80歲以上長者死者有92.4%均無打針或未打完兩針，未打針或只打一針的死亡率是1.84%，相對已打兩針的0.07%死亡率，有26倍差別。80歲以上長者中，未打針或只打一針的死亡率是11.7%，相較打兩針的2.55%死亡率相差5倍。