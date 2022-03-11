昨增196名新冠患者離世　年齡介乎24至107歲

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日(11日)在疫情記者會公布，過去24小時全港有196名患者離世，為單日新高。死亡個案分別為127男69女，年齡介乎24至107歲，當中有113人來自院舍，148人未接種疫苗、34人已打一針、12人打兩針、2人打了三針。第5波疫情至今已累計有3,231人病亡。

在年輕死亡個案方面，何公布當中包括一名24歲男士，有遺傳病，住院舍，曾嘔吐，急症室檢測中驗出病毒，於昨日離世。何亦在會上公布共有98宗滯後呈報的死亡個案，屬於上月28日至本月9日期間離世，涉及59男39女，年齡介乎34至100歲。

死亡數字方面，院舍死亡個案增至1,893宗，當中只有6宗涉殘疾人士院舍，其餘為安老院舍。第5波截至目前共有3,231名死者，年齡介乎11個月至112歲，中位數為85歲，其中5人為兒童，18至59歲死者增至144宗，佔整體死亡個案4.46%；有3,078宗為60歲以上長者，佔整體95.9%，當中2,247宗為80歲以上長者，佔整體69.5%。

何表示，現時有9,760位確診及初步確診者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫。而在過去24小時，共有877名確診病人康復出院。有約80名病人在入院篩查或院內檢測時確診，有近120名同房病人列為密切接觸者；至今醫管局也有近13,311名職員染疫，當中5,786人已重返崗位工作。