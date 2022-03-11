新冠口服藥數據未全　醫管局：不適合大量派發

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(11日)表示，當局已據專家意見採購新冠肺炎口服藥，包括美國藥廠輝瑞研發的口服藥將於下周抵到港，會根據臨床指引包括指定診所及安老院舍處方藥物，而同是美國藥廠默沙東研製的新冠肺炎口服藥已正在使用。

何婉霞表示，醫管局剛引入新冠口服藥，存量仍需視乎用量，而藥物於外國可減少入院率及死亡率。當局會監察本港使用藥物的情況，但由於藥物為新藥，抗病毒藥物仍需看病人反應等數據，暫時未必適合大量派發。

被問到急症室醫生可否開放抗病毒藥物，何表示，若病人的情況有需要，醫院會分流並處理，入院醫生亦會跟進，但由於藥物有臨床指引且或引起不適應症狀，部分病人未必合適使用，或需在用藥後持續監察，因此會計劃在較後期才安排病人服用藥物。

至於近日一名中年染疫男人，在服用抗疫中藥連花清瘟膠囊後出現急性肝衰竭，昨日(10日)於瑪麗醫院換肝一事，何則未有否應事件，僅指病人體質有異，為保安全，服藥前應諮詢中醫師意見，又指醫管局中藥部已設查詢熱線。