公務員二度感染不再被視為確診　可如常上班　有職員憂播疫

第5波新冠肺炎疫情令社會運作幾乎陷於停頓，政府機構亦不能幸免，為回復社會正常運作，公務員事務局今日(11日)更新有關確診、密切接觸者，及與確診職員有接觸的上班指引，要求在本波疫情中染疫的公務員，日後再次經快速檢測或核酸檢測驗出病毒，亦可如常上班，不會再被視為確診或緊密接觸者。

另有公務員向東網表示，殘餘病毒二度感染(復陽)個案仍具傳染性，患者本身會有不適，會對身邊同事或市民構成感染風險，他質疑現時染疫公務員人數太多，影響部門運作下，政府仍要二度感染人士帶病上班，增加播疫風險。東網正向公務員事務局了解事件。

公務員事務局透過電郵發出的最新指引，確診同事涵蓋已接種2針新冠疫苗，以及已打1針或沒有打針人士，指職員透過快測或核酸檢測得出染疫結果後，第1至6天可領取病假，在第7至13天內，已打2針者，連續2天檢測沒有驗出病毒即可上班，而已打1針或未打針人士，則仍可領病假。

第14天，以上兩類人士，測出非染疫情可上班，如第14天後繼續驗出帶病毒，則需要在第15或16天，進行深喉唾樣本測試，領樽或交樣本需由親友代勞，並在第15天後起，每日進行快測，若沒有確診則可上班。