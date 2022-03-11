藏雷射筆判勞教　少年上訴改判社會服務令

2019年11月11日有網民發起「大三罷」，全港多區均有人堵路。其中一名當時15歲的少年在旺角堵路現場附近被警方截查，並被發現藏有一支雷射筆，事後被控管有攻擊性武器罪，早前於少年法庭經審訊後被裁定罪成，被判入勞教中心。不服定罪及刑期並向高院提出上訴，原訟庭法官黃崇厚於上月駁回其定罪上訴，但在今天（11日）批准其刑期上訴，改判他履行200小時社會服務令。

法官今天在其書面判詞表示，在審視整體證據後，認為原審定罪穩妥及有充分證據支持，上訴人所提出的理由皆不成立。至於刑期上訴方面，法官指本案的背景乃社會事件，上訴人面對的罪行性質亦是嚴重，且法庭經評估證據後，肯定上訴人管有涉案雷射筆，乃欲在有需要時攻擊他人，執法人員可能成為目標。雖然上訴人並非在示威現場被搜出涉案物品，但不能忽視當天曾有人號召參加大三罷行動的日子，法官認為本案嚴重程度屬中下。

法官續指，案件有相當嚴重性，量刑時須具阻嚇作用。惟上訴人犯案時僅15歲，法庭在量刑時亦應顧及，在可行範圍內，應給予年輕犯案者更生的機會，此亦符合社會整體利益。法官認為判處感化令並不足夠及不恰當，法官最後考慮到本案至今已逾2年，上訴人亦已在勞教中心羈押了數星期，及今次待索閱報告時亦還押了3星期，合共已失去自由至少9星期。且上訴人在經歷法庭程序及歲月洗禮後，已有所反省，報告亦建議判上訴人履行社會服務令，因此法官雖認為裁判官原有判刑並無錯誤，但在本案特別情況下，認為可以社會服務令取代原有判刑。

案件編號：HCMA 195/2021