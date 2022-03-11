Omicron穩定性遠超原始病毒株　玻璃等表面停留7天仍具傳染力

Omicron在玻璃、不銹鋼及聚丙烯表面存放後7天，仍具有一定的傳染力。

香港大學醫學院公共衞生學院最近一項研究發現，Omicron新冠病毒在光滑及凹凸不平物件表面的穩定性，遠高於原始株。Omicron變異株在光滑表面上停留7天，仍具有一定傳染力，研究結果已於《BioRxiv》發表。

研究團隊比較了Omicron變異株及原始株在5種不同物料表面上的穩定程度，分別是不銹鋼、聚丙烯(一種常用塑膠)、玻璃、紙巾及打印紙。結果發現Omicron在不銹鋼、玻璃及聚丙烯表面存放7天，仍具有一定的傳染力。而原始株則於第4天已失去傳播能力。在紙巾及打印紙表面，Omicron變異株於存放後30分鐘，同樣具有輕微傳染力，但原始株在5至15分鐘後，也喪失了傳播能力。

港大醫學院公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文呼籲公眾人士注意個人及家居衞生「這項研究結果再次提醒我們，經常徹底洗手，利用1:99稀釋漂白水清潔家居，尤其是有確診者的家庭，能有效減低被污染物感染的風險。