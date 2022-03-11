澳門海關破水客散貨工場　繳8千件美妝產品涉415萬元

澳門海關及治安警察局近日因應鄰近地區的新冠肺炎疫情變化，加強在關閘一帶開展整治打擊水客行動，杜絕水客流動而播疫風險。澳門海關今日(11日)表示，當局近日搗破一個位於北區的水客散貨點，緝獲共8,000件美妝產品，估值約415萬元，並依法調查及起訴3名涉案人員。他們均為內地居民，分別持往來港澳通行證及外地僱員身份認別證，以「螞蟻搬家」形式將貨物分批運送出境。

海關表示，經匯總及分析相關情報後，執法人員鎖定一個位於北區工廈的散貨點，並在昨日(10日)下午採取行動，在現場緝獲大批美妝產品。經調查後，有該場所負責人涉嫌非法聘用人員，將上述貨物分批運送出境，規避粵澳兩地海關監管。行動期間，海關發現水客團夥具備較強的反監控能力，包括派人在出入口把風，透過聊天軟件攬收會員，取貨人士需掃描二維碼才可進入工廈單位，增加執法部門打擊難度。

3名被捕疑犯為2男1女，分別是場所相關責任人、現場負責人及1名水客。經海關調查，現場負責人及水客分別持港澳通行證及外地僱員身份認別證，涉嫌違反《禁止非法工作規章》及《聘用外地僱員法》。前者涉嫌在沒有獲得相關許可下，從事自身利益活動，故警方已對其開展禁止入境程序；而涉案的外地僱員亦已依法開展廢止其僱員身份的逗留許可及禁止入境程序。