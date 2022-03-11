梁國雄搶高官文件被控藐視立會　3.29裁決

因涉及多宗非法遊行案正在監獄服刑的「長毛」梁國雄，涉嫌於2016年仍為立法會議員時，在會議中搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，因而被控藐視立法會罪。他否認控罪，案件今日（11日）於東區裁判法院作結案陳詞。辯方指，《立法會（權力及特權）條例》對於議員的言論及辯論，賦予了法律豁免權，而梁國雄當時搶去文件，只是象徵式行為、加強抗議，屬於辯論的一部分。控方則指，條例賦予議員特權是基於立法會議員職責包括質詢和詢問政府，而梁當時行為明顯超出立法目的。主任裁判官嚴舜儀將案件排期3月29日裁決。

65歲被告梁國雄，被票控違反《立法會（權力及特權）條例》第17（c）條的藐視罪，即於2016年11月15日，在立法會綜合大樓會議室舉行會議時引起騷亂，致令該立法會委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

辯方今天陳詞時，指終審法院雖然裁定《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條適用於立法會議員，但終院判詞亦指條例第3及4條賦予議員的言論及辯論自由是絕對和不受質疑，並包括表達方式，即「點講法」（manner of speaking）。辯方指，梁國雄當時搶去馬紹祥的文件，事緣於議員要求局方交出資料，梁的行為只是象徵式行為、加強抗議，屬於辯論整體的一部分。辯方又指，控罪定罪元素包括擾亂及致議會中斷，惟當梁搶文件後，主席沒有中斷會議，直到梁返回到座位、即將坐下時，主席要求梁離場，梁激烈地與主席爭論，會議才中斷。辯方指，當梁回到座位時，文件並不在梁手中，無證據指梁與他人串謀搶走文件後，不交還給馬，故搶文件及會議中斷是發生於兩個不同階段。

主任裁判官嚴舜儀則向辯方提出，條例保障立法會有一個有秩序的平台表達意見，她同意議員的言論及辯論在豁免範圍之內，但這個「保護傘」的範圍該如何界定。裁判官又用法庭作比喻，指法律代表有權在座位上發言，惟一旦有人「走位」，秩序便變得較難控制，焦點亦會離開討論事項，質問這樣是否仍能有效地討論，而條例是否用作處理刑事罪行以外、擾亂議會秩序的行為。辯方回應指，如果議會內有擾亂秩序行為，應該由會議主席處理；法庭不是立法會的B隊，不是幫助立法會維持秩序的機關。

控方回應辯方陳詞時，當被告行為令議會中斷或相當可能中斷，均構成定罪元素，這是須由法庭基於客觀標準，作出事實裁斷，法庭亦應考慮事件來龍去脈。控方質疑被告將搶來的文件交給他人閱覽，是否仍屬於行使言論及辯論自由。控方又指，條例賦予特權是基於議員職責包括質詢和詢問政府，若然議員發言須「就住就住」，議會便不能正常彌行工作，惟條例亦保障議會安全及有尊嚴地進行，質疑被告是否有必要離開座位搶文件，被告當時行為明顯超出條例賦予特權之目的。

案件編號：ESS 16969/2017