粵港貨物臨時接駁場　首次載貨試運成功

部分裝載防疫抗疫物資的貨櫃，已運抵位於葵青貨櫃碼頭的臨時貨物接駁場。

本港新冠肺炎嚴重，為免跨境司機檢疫影響供應，有政界人士曾提出設立接駁區，供貨物接駁交收。港府目前正與廣東省政府和深圳市人民政府，推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁的安排，以進一步保障透過陸路運輸供港物資穩定，並於今日(11日)下午順利完成首次載貨試運，當中4個裝載防疫抗疫物資的貨櫃，分別運抵位於葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭的臨時貨物接駁場，過程暢順。

兩地政府計劃持續進行載貨試運至本月底，以檢視並調整集中接駁的各項具體安排。此外，元朗新田錦壆路的臨時貨物接駁場視察工程及其他配套安排進展良好，目標於今年3月底前可進行試運。

商務及經濟發展局表示，港府採購的醫療物資，包括快速抗原測試包、中成藥、個人保護裝備等，陸續分批運抵本港。工作小組已將醫療物資透過相關部門、「全港社區抗疫連線」及其他社團，分發予前線人員、有需要的市民。政府物流服務署又新增合共約14萬平方米的大型臨時倉儲地方，擴大本港的貨存和物流安排的能力。

工作小組至今從內地採購超過5,500萬份快速抗原測試包，當中超過兩成持續分發給衞生署及其他政府部門，又透過民政事務總署分發給熱心社團等，供前線抗疫防疫人員、確診病人、「居安抗疫」人士、義務工作人員、染疫風險較高人士，以及從事較高危行業例如跨境車司機、物業管理、清潔、安老院舍員工等使用。

45萬盒由中央捐贈的抗疫中成藥，其中17萬盒已撥給民政事務總署透過「連線」及其他熱心社團在社區派發，另外部分透過食物及衞生局向因應限制與檢測宣告而須接受「圍封強檢」的居民派發。其餘正透過醫管局在隔離設施及18間中醫診所分發予接受治療的人士及確診患者。

上述在香港進行的接駁安排是應對香港疫情發展的臨時措施，由內地司機直接運送貨物到香港的指定接駁場與香港貨車司機交接，以減低兩地播疫風險，確保陸路跨境運輸暢順。