過渡屋同心村改作社區隔離　被指太近民居恐播毒

政府抗疫無方，近期策略被批評只剩「全港大建隔離設施」一招，運輸及房房局早前宣布會徵用原本用作過渡性房屋、即將完工的元朗東頭「同心村」作社區隔離設施，承建商為此加緊趕工。有居於鄰近項目的元朗山貝洪田村居民向東網投訴，同心村的窗戶、抽氣扇正面吹向他的住所，兩邊居處相隔不足10米，他擔心同心村用作隔離設施後，確診人士入住勢增播毒風險，恐令洪田村亦爆疫！他又不滿工地趕工，環保署更授權24小時開工，以致夜夜噪音不斷、日日塵土飛揚，附近居民苦不堪言。

村民林先生說，洪田村本來空氣及環境都很好，但自政府宣布徵用上址後，同心村外便有大批泥頭車出入，周圍塵埃滿天飛，不少洪田村村民均不敢開窗，即使窗戶全關，家中物品均鋪滿塵，需要日日抹塵才可。

他尤其不滿上址趕工，幾乎天天工作至深夜凌晨，不時傳出工程的鑽探聲、物品撞擊聲，居民晚上睡覺亦魔音不斷，經常被吵醒。他就此向環保署查詢，卻獲告知同心村工地已取得24小時工作證明，工地負責人亦只是向他表示，深夜盡量不進行嘈吵工作，惟情況也未見太大改善。

林先生更擔心同心村與洪田村距離太近，根本不符政府希望在人煙不密集的地方興建隔離設施的原意。其住所與同心村只是一街之隔，相隔僅約30呎，即不足10米，而且同心村的窗戶、冷氣、抽氣扇等通風設施，大多直接吹向他們的居所，全無阻隔，他和其他村民都很擔心，一旦同心村啟用、有確診者入住後，帶有病毒的空氣會直吹洪田村，令洪田村爆發風險大增。他質疑政府根本沒想過應對此可能發生的情況。

林先生透過村長，向元朗區議會主席沈豪傑求助。沈分別去信食物及衞生局及承辦商新鴻基地產，冀可在同心村周邊加建屏障，讓空氣向上流動，避免直接吹向洪田村，以及在每個隔離單位添置可殺滅病毒的空氣清新機，減低對附近居民的影響。