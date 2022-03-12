黑漢長沙灣工廈經營無牌樓上吧　14客同被捕兼收告票

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨晚(11日)展開代號「虎撲」的反罪惡行動，警員掩至長沙灣青山道489—491號一工廈搗破一個無牌樓上吧。

行動中，拘捕一名40歲有三合會背景的男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可再販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外，單位內8名男子及6名女子(23至47歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

上述被捕人同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，共檢獲約250罐啤酒、一批烈酒及一批影音器材。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

有學者指出，無牌吧藏污納垢，背後或具組織性，並安排「替死鬼」擔當負責人，建議政府除嚴刑峻法打擊外，亦應針對各區惡勢力，捉拿實際營運的話事人，將無牌吧杜絕於市，而業主若縱容經營，「釘契」及設時限禁租或收阻嚇之效。另有立法會議員狠批樓上吧無視法律，部分更向年輕人提供免費毒品，誘使他們誤入歧途，市民在疫情下前往飲酒作樂，不但使相關治安問題惡化，更有可能在吧內出現社區傳播鏈。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。