掃蕩葵青工廈犯禁派對房間　警拘負責人票控4客

葵青警區反三合會行動組根據情報及深入調查後，昨日(11日)展開代號「犁庭掃穴」的行動，突擊搜查區內多個工業大廈單位，搗破一間違規經營的派對房間。行動中，拘捕一名20歲派對房間男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。

另外，派對房間內2名男子及2名女子(17至32歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。