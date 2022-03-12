荃灣水管過渡屋夢碎　項目須重新招標　最快明年第3季入伙

東網早於2019年率先報道荃灣路天橋底，擬建首批由水管屋建成的過渡性房屋，計劃近日再度延遲。該項目由仁濟醫院負責，原預計於前年年底入伙，惟仁濟醫院董事局向東網透露，由於工程回標金額超出項目獲政府批款總額，即將重新進行招標，預料將延遲至明年第3季落成及入伙。有議員上述情況反映興建過渡屋有困難，促政府交代過渡屋施工進展。

荃灣海興路一幅閒置官地原預計興建水管型過渡屋，並由可承受高壓及具防火特質物料建成，並預計提供約110至130個1至4人單位。惟仁濟醫院董事局說，去年底的工程回標金額超出項目獲政府批款總額，需要對項目細節進行調整並重新招標。

董事局又指，目前預計項目營運年期預計為5年，並以正輪候公屋達3年以上的家庭/個人或現正居於不適切住房；正居於不適切住房或急需社區支援，及現居荃灣區者的申請者優先。

議員陳穎欣批評，政府指已覓得土地興建約1.7萬個單位，但截至1月只有約2,000多個單位開始營運，施工的單位僅有4,000多個，而且不少過渡性房屋在興建過程中碰壁，包括上述提及海興路的例子。她直言，此反映興建過渡性房屋存困難，促政府盡快交代目前所有過渡性房屋的施工狀況及進展，並進一步解釋過渡性房屋延誤落成的原因。