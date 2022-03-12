東方日報A1：港人命賤　與屍同眠

港府抗疫失敗，香江亡魂不斷！本港昨日再新增294宗死亡呈報個案，數字創單日死亡呈報新高，而第5波疫情以來死亡人數已超過3,000人，衞生署衞生防護中心確認，本港新冠死亡率已升至0.51%，參考英國牛津大學的亞洲爆疫地區的數據，本港死亡率屬亞洲之冠。昨日互聯網流傳數張疑為伊利沙伯醫院病房內的照片，可見3名年老病人的病榻附近，放置了多具深灰色膠袋包裹的遺體，病人與屍同眠的照片一出，市民大感嘩然，醫院管理局承認真有其事，但照片已是數星期前的情況，現已作改善，醫管局代表就引起病人不安致歉，不少市民均嘆情況慘不忍睹，為前線醫護及病人難過。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會公布，新增29,381宗確診個案，當中18,884宗為經核酸檢測確診的本地個案，4宗為輸入個案，另外10,493宗個案則是經快速測試呈報平台登記及確認，已對相關患者發出隔離令。本港累計總確診個案達646,800宗。死亡人數方面，昨再增294宗死亡個案，年齡介乎24至107歲，其中196人為前日離世，涉及127男69女，當中有113人來自院舍；另有98宗為滯後呈報死亡個案，屬2月28日至本月9日之間，涉及59男39女。本港累計死亡個案共有3,444人，當中僅第5波已超過3,000人。

各界均聚焦本港疫情是否已見頂，歐昨日表示，近日疫情有受控迹象，一周數字不見爆發上升，似乎已平穩，不過就算沒有2月中時開始的倍數上升，但確診數字仍徘徊在3萬至5萬宗，暫不見有下降趨勢。由於疫情仍然嚴峻，社區仍有無數傳播鏈，有圍封強檢大廈的傳播率超過20%，可見仍有傳播熱點，呼籲市民要繼續謹慎防疫，一旦放鬆，疫情便可能逆轉。

第5波疫情導致本港新冠患者死亡案急增，公立醫院的急症室甚至病房均出現趕不及處理遺體的情況，昨日互聯網出現3張圖片，瞬間便被廣傳，照片中可見一間公院病房內，有多具遺體放在地上或矮床上，有些更擱於病床之間通道，旁邊亦至少有3名「活生生」正等待入院的年長病人。從照片可見，有病床上的老人家瑟縮病床一側，似恐懼難言。其中一張相片中的病床可清楚見到印有「QEH AED」字樣，相信相片情況屬日前轉為指定醫院的伊利沙伯醫院。

圖片廣傳後，引起網民嘩然，有人直言慘不忍睹，不敢相信眼前所見。有網民慨嘆「睇見都想喊，如果是真的，會很難過」，更質問「點解香港會變到咁×慘？」亦有網民感到憤慨，坦言「政策重視死物緊要過人命，浪費了1.5億港元整個垃圾鬧鐘，如果肯用呢筆款去增強醫護資源，香港人就唔使死都唔眼閉。」

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞承認，網上廣傳的遺體相片相信是數星期前的情況。何表示，醫管局已向多間醫院了解，因新冠肺炎或其他病患身亡的人數增加，令殮房壓力大增，醫院殮房早已爆滿，致部分待轉公眾殮房的遺體仍然滯留醫院，現時情況已有所改善，例如已安排臨時殮房，及增加人手和地方以處理遺體等。就遺體擺放問題而引致病人不安，何表示「好對唔住」，又指醫護人員亦感到很難受。

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