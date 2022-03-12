太古廣場7旬翁遭暴打命危　23歲疑犯早上押解法院提堂

金鐘太古廣場本周三(9日)晚上發生駭人血案，7旬翁遭暴打後命危，探員根據情報及翻查大量「天眼」片段後，周四晚(10日)於大嶼山梅窩截查一名疑與案有關的23歲中國籍男子，他涉嫌企圖謀殺被捕，今早(12日)在東區裁判法院提堂。在早上約8時40分，押送被告的車輛抵達法院，他雙手均鎖上手銬，並有鐵鏈連繫，車上有4名警員負責押解。

案發於周三晚上8時許，一名姓阮(70歲)老翁在太古廣場3樓一座椅上休憩，一名男子從後突襲箍其頸，並將他拖離座椅，雖然事主一度掙扎反抗，惟之後疑被箍至窒息暈倒。兇徒其後向事主猛踢7腳，臨走前再多補一腳，最終離去；阮遇襲後面部有大量傷痕，昏迷倒臥地上，他抵院搶救後，情況危殆。

港島總區重案組總督察鍾志強昨(11日)在記者會表示，被告報稱運輸工人，疑有精神病紀錄，探員其後將他押返住所搜查，檢走其犯案時穿着的衣物；而遇襲7旬翁則為退休人士，面部及頭部嚴重受傷，經接受手術後仍然昏迷，情況危殆；警方翻看「天眼」片段，發現疑兇暴打老翁後，曾用手指着事主喝罵，惟暫未能聽到內容，探員正追查2人是否相識及在上址出現的原因；鍾呼籲目擊案發經過的市民提供消息。