港府假大空　2專家踢爆疫情未受控　料每日確診短期內維持5位數

本港新冠疫情仍然嚴峻，每日新增確診宗數「萬萬聲咁嚟」，惟港府就唱好疫情高峰已過。新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今早(12日)在電台節目表示，第5波疫情染疫人數是前幾波的數百倍，形容數字驚人，相信社區仍有很多隱形帶菌者，坦言「依家每日都有2、3萬宗確診，疫情明顯仲未受到控制。」 另一專家則推算，本港短期內確診數字仍會維持在5位數。

劉認為，現時疫苗接種並不足夠，3,200多名病逝的患者中，77%未打過新冠疫苗，14%打了一劑、8.6%完成接種兩劑，他重申疫苗不良反應很少，相對感染新冠病毒的危險低很多。他指出，在他工作的瑪麗醫院，每天都接收很多長者病人，見到部分人情況慢慢轉差甚至離世，又形容在公立醫院工作的醫護人員，每人每日都已付出能夠付出的能力及精力，部分醫護受感染，亦令人手減少，形容是「做到踢晒腳」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認同指，過去一段日子單日曾維持約5萬宗新增個案，近日回落至3萬多宗，但不能視為疫情受控。他估計第5波疫情已經到達高峰期或數字正在橫行，短期內確診數字仍會維持在5位數，又推算社會上為數不少市民，尤其是退休人士，因沒有誘因而未有上報染疫，因此仍要持續觀察一段日子。