創科發展良好　查毅超指科技園4年集資逾680億　專研人員達1.1萬

現代社會的發展離不開創新科技。香港科技園公司主席查毅超今（12日）表示，政府在上月發表的《財政預算案》，繼續推動多個創科項目，當中提到成立新的「策略性創科基金」科技園會積極配合。他又提到，近年香港的創科投資的氣氛積極正面，過去四年科學園內的園區公司，獲投資案例超過220宗，籌得超過680億港元，以倍數上升。

查又提到，至今香港科技園已經孕育大約850間初創企業，現有超過1,000間創科企業落戶科學園，創科社群的人數超過1.7萬人，當中1.1萬人是研發專業人士。而香港科技園管理的創投基金，資產總額超過6億港元，支持不同融資階段的初創企業。截至今天，基金已投資了23家科技企業，而我們每投資1港元，就可吸引32港元的外部投資。

查認為，現在創科勢頭良好，香港的獨角獸不斷增長，而上市公司商湯科技、獨角獸Lalamove，以及思謀科技，也同樣是科學園的園區公司。生物醫藥科技群組亦發展迅速，企業在數年間由50間增加至超過150間。由政府設立的「InnoHK 創新香港研發平台」已成功吸引28所由本地大學，和30多家國際頂尖大學／研究院合組的實驗室，並已進駐科學園。

《預算案》提及在港深創科園設立的「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，亦會以「InnoHK」當中的16所生命健康實驗室為基礎，結合科研力量，令整個香港生物科技實力更為強大。為配合未來的發展，科學園第二期擴建計劃已經開始，政府亦提出擴容計劃，務求提供更多科研協作空間。