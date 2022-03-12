疫情高企　撥70億元買防疫物資　邱騰華：每日要派200萬個快測包

《財政預算案》已經增加額外70億港元，供政府各部門採購防疫物資。商務及經濟發展局長邱騰華今早(12日)在電台節目表示，獲中央協助加快了各項物資到港，包括無償捐出45萬份中成藥，其中37萬份已經到港。另外保護衣供應加大，可分派給醫護人員、爆疫老人院舍職員以至進行污水檢測人員，確保他們得到足夠保護。

邱重申，香港不同的日常所需用品，在批發及進口層面皆十分穩定，政府亦會公布實際情況讓市民放心。他續指，為確保高危群組頻密檢測，已向內地購入4,000萬至5,000萬個快速測試包，現時每日派出100萬至200萬個，讓高危崗位員工，如物業管理和清潔工人能夠作日常檢測。

至於全民檢測的實行，邱指出當局仍在準備，一旦要做，會確保醫療物資供應充足，包括派發足夠快速檢測包，讓市民兩個核酸測試之間檢測，並強調若有大規模行動政府一定會清楚解釋步驟，和市民的社會日常生活安排，內部亦會反覆討論，把全民強檢影響減到最低，並達到最大成效。

至於疫情下的經濟情況，邱騰華指本港的對外貿易和金融仍然運作暢順，但內部消費面臨巨大困難，望可透過第6輪防疫抗疫基金和財政預算案措施支援企業，穩住經濟。他又提到，去年在疫情穩定和社區清零下，香港經濟出現增長，外貿數字亦創新高，有信心只要咬緊牙關、克服疫情，本港經濟有條件再反彈。