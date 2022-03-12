內地進口本港鮮活食品供應穩定　政府籲市民無須過分採購

政府發言人今日(12日)表示，昨日(11日)由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民無須過分採購。截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為744公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為7.3港元及4.7港元，蔬菜批發價已回落至平日水平。

根據最新資料，批發市場的雞蛋供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。另外，昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約42公噸，為平日內地供應量近8成，活豬供應充裕；冰鮮家禽貨量則約為11萬隻，本地屠宰的活雞約8,000隻，供應同樣穩定。

食米方面，業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民1個月食用。本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32至33萬公噸，今年1月底食米的備存貨量，包括儲備存貨為30,400公噸。至於可以儲存的食品，譬如冷藏肉等，一般亦有約3個月的庫存。