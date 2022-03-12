憂物資短缺現搶購　港府承認人手配套不足影響物流運輸

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，坊間上月底更有傳當局疑全民禁足抗疫，致市面出現搶購潮。港府今日(12日)舉行記者會，交代當局抗疫工作及跨境物資的供應情況。特首林鄭月娥表示，明白要確保市民日常所需得到保障，但由於用品食品都是內地及外地輸入，要確保貨品充足物流運輸上就要暢順，需要足夠人手配套避免樽頸。但她承認，現時最困難是人手不足，因不少人確診或需隔離，協助運輸人手短缺，情況正在改善，暫時跨境鮮活食品供應大致恢復日常水平，價格恢復。

林鄭表示，港府現時一方面支援抗疫工作，另為滿足市民日常生活所需，早前以清單形式給予中央，中央已照單全收，而商務及經濟發展局會負責醫療物資保障工作小組，運輸及房屋局則負責內地生活物資到港。

商務及經濟發展局局長邱騰華則在會上指出，醫管局、政府物流處在物資採購方面均有繼續工作，並已成立專班與內地溝通，需要內地協助如調整供應線等。目前內地供應物資包括45萬盒中成藥、5,500萬盒快速測試包等緊急物品已陸續抵港。另有關部門已於一周內再向內地追加3張採購清單，希望滿足不同抗疫需求，同時物流處將在灣仔會展中心、邵氏影城等增加倉儲。

運輸及房屋局局長陳帆表示，港府每日都有航班支援水上供應，包括深圳多個碼頭運送至香港葵涌碼頭，深圳至今運送16,900多個標準箱、10.7萬噸貨物到港。另為加大運力，當局已於周三(9日)起增加跨境列車抵港，另同時加快推進非鮮活食品集中接駁站，包括機場、葵涌、屯門內河碼頭，3月底前希望在新田興建臨時接駁場。

另港府日前推出專屬的士服務，為有症狀人士提供免費接送，因指定診所增加，專屬的士目前增加至400輛。另隨着社區隔離設施啟用，專屬巴士車隊已經提升至1,000輛大中小型巴士車隊，並考慮加入500的士予消防處調配。