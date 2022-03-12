亞博展館空置未收新冠患者　港府解釋稱人手不足

新冠肺炎疫情持續，多間院舍持續爆疫，惟近日有消息指用於隔離患者的亞洲國際博覽館，有展館空置未有接收病人。至於是否政府安排失當，特首林鄭月娥今日(11日)在記者會強調，目前最大問題是人手不足，尤其是護理人員，有關部門已加強培訓及向內地招聘人員。

林鄭表示，基於太多工作人員確診及需要隔離，導致相關行業的人手嚴重不足，雖當局正於本地加強培訓，同時社署亦正向內地招聘，但她認為目前恐怕連招聘都出現問題。對於確診者入住隔離設施方面，有關當局未能及時聯絡長者入執。林鄭則指，會要求相關同事將聯繫工作做得更好。

林鄭又指，為減輕醫管局壓力，當居已安排多個體育館改裝成暫託設施，本想繼續改裝更多體育館，但礙於人手不足，已向中央提出安排內地醫療團隊協助醫管局，中央原則上會支援香港，惟由於兩地制度不同，所以需要研究其他方案。

在居家隔離方面，林鄭指由於確診人數眾多，居家抗疫物資包初時會出現落後的情況，目前當局正爭取每一名居家隔離人士至少都可獲得物資包。對於未有對居家隔離者派發電子手帶，她則指有抽查工作，大型疫情下需要市民自律及合作，強調有法律基礎，如可以不合作不配合會採取法律行動。