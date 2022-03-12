私院相助　中大醫院供24病床收確診者　養和視像診症下周倍增

本港第5波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷，私院早前亦宣布會盡量接收新冠肺炎輕症病人，香港中文大學醫院剛設立的新冠門診站，昨日(11日)起正式投入服務，供已預約的市民求醫。中大醫院行政總裁馮康接受訪問時表示，為了減低交叉感染的風險，門診的位置有專門出入口，以減少病患接觸到其他病人的機會。

馮康表示，過去數日陸續有病人經轉介到中大醫院繼續接受治療，部分病患年紀較大，本身亦有長期病，需要多加照顧，不過院方目前僅預留了24張床接收公立醫院轉介新冠患者。他解釋，醫院原先的設計，並非備有大量隔離病房，處理大型傳染病疫症，因此要花不少功夫進行改裝，確保做足防感染控制要求。

此外，另一間主要透過視像形式，為新冠肺炎病患提供診斷的養和醫院，則打算於下星期增加視像診症的名額，由原本每日40個，增至80個。養和醫院副院長陳煥堂表示，近日有不少新冠病毒確診者到醫院求診，病人如果需要住院，院方會視乎病情以及當時是否有隔離病房接收。

陳煥堂又指，醫院的24小時門診服務，設有特別安排，院方會在院外安排地方讓確診者坐下等候，醫生會先以電話問診，如有需要醫生會再為病人做檢查，確定病情，以量減低交叉感染的風險。