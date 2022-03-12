政府研究放寬資助院舍規定　助推行閉環管理

第5波疫情仍未見頂，院舍更是爆疫重災區，勞工及福利局局長羅致光今日(12日)在電視台節目表示，會研究放寬資助院舍相關規定，協助推行閉環管理。

羅表示，目前超過9成安老院舍爆發疫情，政府強烈要求院舍員工配合閉環管理，惟承認執行上有困難。他指閉環式管理來自內地，但內地情況與本港不同，內地院舍有地方讓員工休息和暫住，本港院舍則沒有相關設備。惟他鼓勵院舍利用閒置的地方變成員工臨時宿舍，政府亦會研究放寬資助院舍規定，以便推行閉環管理。

就院舍人手短缺情況，政府早前放寬讓院舍申請輸入護理員，他指勞工處過去約一星期共批出99宗申請，涉及數百名外勞，望他們能盡快到港紓緩人手不足壓力。而社署計劃在內地直接聘用1,000名臨時照顧員，支援暫託中心照顧工作，他則指招聘過程不算順利，重申會繼續招聘本地員工。

而受疫情影響，目前很多場所要關閉甚至結業，他直言對本月就業情況不感樂觀，形容失業率上升是沒有懸念。

另外，香港社會服務聯會本月初，亦就除舍人手短缺問題，開展「健康專業專上學生院舍工作計劃」，以約2.8萬至3.2萬港元月薪，招募修讀健康及護理相關專業課程的專上學生參與院舍前線工作，名額約有450個，至今成功招募約350人，其中約50名人下周三(16日)將率先到35間殘疾人士院舍工作。