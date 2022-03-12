中央捐贈抗疫中成藥　林鄭叫人勿立即服用　「係用嚟看門口」

本港第5波疫情下確診者幾何級飆升，中央急港人所急，早前捐贈45萬盒抗疫中成藥，港府指其中37萬份已經到港。惟行政長官林鄭月娥今(12日)在記者會表示，雖然已核准或豁免中央提供的中成藥在港試用，但呼籲市民看清使用說明並請教中醫，而不是立即服用，「係用嚟看門口」。

中醫藥源遠流長，國家主席習近平去年考察河南省時，指出中華民族幾千年都是靠中醫藥治病救人，特別是經過抗擊新冠肺炎、沙士等重大傳染病之後，對中醫藥的作用有了更深的認識。單是內地供港的「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣」，均收錄在國家衞健委出版的《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（第四版到第八版），適用於新冠預防及初期徵狀階段，前兩者更被納入抗擊新冠「三藥三方」之中。惟林鄭非但沒有推薦服用，反而着市民若不清楚自己的身體是「寒底、熱底」，應該網上詢問中醫。

另外，消息指議員梁美芬的兄長亦染疫，他聽從政府指引居家隔離，日前卻不敵病魔離世，梁近日批評政府沒有做好統籌工作，未能妥善調動醫療資源，建議政府應優先處理高危人士。林鄭回應指，無論議員或普通市民喪失家人均表示深切慰問，希望市民健康繼續生活，需要市民全力合作。