兩地衞生專家達共識　每日確診回落3至4位數才適合全民檢測

本港新冠疫情一發不可收拾，每日確診數字持續高企，政府專家顧問兼中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(12日)在電台節目表示，疫情正在高峰橫行，形容放寬社交距離措施是「天方夜譚」；對於何時是全民檢測合適時機，許透露已與國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接洽，並達成共識，認為應在確診人數下降到4位數或3位數時，才適合展開全民檢測，相信屆時若配合家居隔離令，可大幅減少病毒傳播。

被問到香港會否出現第6波疫情，許稱要取決於該病毒是否有新的變種，惟從長遠來看，暫需要依靠疫苗接種以作保護。他又指，專家小組將在下午召開會議，討論有關第2劑和第3劑的疫苗接種間隔時間，從6個月縮短至3個月。

許樹昌表示，全港至今累計共有3,000多人死於染疫，當中超過90%以上並沒有接種疫苗，且大部分人患有長期疾病，而在最近幾天的大量死亡病例中可見，未接種疫苗的老年患者死亡率為1.75%，而已接種疫苗的死亡率僅為0.07%，反映疫苗可降低死亡風險，呼籲其家人盡快考慮為長者接種疫苗，以降低長者的死亡風險。他重申，長者於接種疫苗後的死亡率遠低於未曾接種者，呼籲長者應盡快接種疫苗，以降低死亡風險。

醫院管理局指，較早前已購入的兩種新型冠狀病毒口服藥物，當中默沙東藥廠生產的口服藥已開始使用，輝瑞的口服藥則於下週陸續抵港。許樹昌指出，每批到港的口服藥只有幾千種，部分醫院會留存，以備病房出現爆發時才使用。不過，據文獻報道，在患者發病後5天內開出默沙東口服藥，可使入院機率降低30%，而輝瑞公司生產的口服藥更可將入院和死亡風險降低近90%。因此，建議口服藥物可應用於指定門診予輕症患者使用，尤其是高危人群，如老年人和長期病患者。他還指出，目前新冠口服藥物數量有限，建議政府先安排外展團隊到老人院進行診斷，並對確診的居民開藥。

對於公務員未來「復陽」亦可照常上班，不再視為確診病例或密切接觸者，許認為，要取決於員工的「復陽」結果是通過核酸檢測還是快速檢測，及需要考慮核酸檢測CT值的高低，快測結果復陽同樣要注意。他認為，最重要的是要注意個人衞生，如戴口罩勤洗手，若有咳嗽等症狀則不宜工作。