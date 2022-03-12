今增27647確診　快測呈報平台佔逾1.1萬宗

新冠肺炎疫情延燒，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(12日)錄得15,789宗個案經核酸檢測確診，當中1宗為輸入個案，其餘均為本地感染。另有11,858宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。換言之，本港新增27,647宗新確診個案，第5波至今累計個案共661,816宗。另由3月14日起，就呈報快測平台後收到的sms連結只會在24小時內有效，即染疫市民須在收到短訊的24小時內上載相關證明文件。

歐表示，由衞生署公共衞生化驗服務處確診的個案中，沒有人懷疑感染Delta變種，另有1,055宗疑染Omicron，餘下的1,738宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

此外，他公布再多23間院舍爆發疫情，包括11間安老院舍及12間殘疾人士院舍，共涉382宗個案，包括267名院友、115名院舍職員。他稱，目前第5波疫情共有742間安老院舍受影響，涉及24,270個院友感疫，佔全港院友32%，以及6,330名職員，佔所有安老院舍職員約21%。另外，過去兩周新增409間院舍爆疫，佔全港安老院舍51%。

至於殘疾人士院舍共有265間出現爆發，過去兩周新增164間，佔全港殘疾人士院舍49%。第5波共有6,650個院友染疫，佔全港院友36.4%，以及2,430名職員感染，佔所有殘疾人士院舍職員約23%。院舍死亡個案增至1,894宗。