過去1天再多198名新冠患者病逝　創單日新高

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(12日)表示，累計再多285名患者死亡，第5波截至目前共有3,516名死者，死亡率升至0.53%，涉及2,178男1,338女，年齡介乎11個月至112歲，中位數為85歲，兒科個案5宗，18至59歲死者為156宗，佔整體死亡個案4.4%，其餘3,351宗為60歲以上長者，佔整體95.3%，當中2,459宗為80歲以上長者，佔整體70%。

年輕個案方面，1名36歲女患者，本身有長期病患，要長期洗腎，亦有冠心病，家人有中招，到急症室時已發燒2天，情況嚴重，要即時插喉，但最終不幸離世；另有1名44歲男子，有換心瓣，要長期服薄血藥，曾有急性肺水腫，被送到急症室前小時氣促，到醫院時含氧量低，要即時插喉急救，但最終不治；2名分別51及54歲女子，均有長期病患且長期卧床，要用喉管餵食；2名54及56歲女子，兩人均患癌；1名57歲男死者，本身有腦膜癌，要長期卧床；以及1名57歲男子，有遺傳性小腦共濟失調，要長期坐輪椅，本身已是高風險人士。

她表示，其中過去24小時，全港有198名新冠病人在公立醫院離世，再創死亡數字新高，涉及122男76女，年齡介乎36至107歲，當中有119人來自院舍，140人未接種疫苗、37人已打一針、21人打兩針，182人為65歲人上長者。

而滯後呈報死亡個案方面，由3月7日至10日有87人離世，涉及57男30女，年齡介乎19至104歲。19歲男士為有腫瘤，且擴散至其他器官；另一名為46歲男士，要坐輪椅，含氧量低

何提到，死亡個案中有190宗已完成全基因排序，其中16宗為Delta變種病毒，佔整體8.42%，另有160宗為Omicron，佔84.2%，餘下14個樣本病毒量不足。她續指，死亡個案中有89.5%人沒打針或只打1針，而在80歲或以上的個案中，高達91.4%有此情況；而打2針或以上的死亡率是0.08%，比起沒打針或只打1針的1.92%死亡率，相差24倍；至於在80歲以上長者的死亡率中，打2針或以上的死亡率是3%，比起沒打針或只打一針的12.1%死亡率，相差4倍。

何指出，目前共有10,137名染疫病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；164名病人情況危殆，其中85名於深切治療部留醫、另有228人情況嚴重。而過去24小時，共有960名確診病人康復出院。

另外，何指約40名病人在入院篩查或檢測時確診，有近70多名同房病人列為密切接觸者；至今也有近14,025名公院職員染疫，當中6,537人已復工。