快測平台自3.14起　患者完成呈報後　須24小時內上載資料

港府日前周一(7日)正式啟用新冠肺炎快速測試呈報平台，供經快測證實染疫的市民上載及呈報其個人資料，以供當局跟進個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(12日)公布，呈報平台由下周一(14日)起，患者呈報後收到的短訊，須在24小時內按連結上載相關文件。

歐家榮表示，患者呈報確診資料至快測平台後，收到的SMS連結只會在24小時內有效，即染疫市民須在收到短訊的24小時內上載相關證明文件，否則不可再入連結，也不能再透過系統申報，逾時提交將不能下載染疫證明及隔離令。至於周一至下周日(13日)發出的短訊連結，也會同時在3月14日0時0分失效。

至於為何連結要設時限，歐指，大部分市民都在快測呈報平台上盡快交齊文件及提交資料，令他們的確診個案可成立。不過當中有部分人的取樣日期較早，約3月7、8日，但在昨天才呈報，此情況就不太理想，會影響數據實時性。

對於有市民在呈報平台完成第1次申報後，未收到SMS短訊。歐表示他亦有注意到有關情況，指資訊科技同事正在了解原因；市民亦可以透過電郵向當局報告及聯絡，看看如何處理上述情況。就病假紙方面，歐指若市民收到隔離令後，上面會清楚寫明何時完成隔離，此應可成為確診證明或病假紙；而有些人在等候入院或社區隔離設施前已康復的話，衞生防護中心會在稍後發短訊給他們，教他們如何取得證明，但詳情仍在籌備當中。

快速檢測呈報平台於周一傍晚6時起啟用，登記的患者經在線的排隊後就可登入，除了登記個人、快測結果、同住家人等外，同時亦需填寫已接種新冠疫苗劑數、工作或學校地址、發病情況等資料，同時亦可選擇是否有特別因素優先獲安排入住隔離設施，如住在劏房、多人同住等擠迫狀況。另又需提到呈報者本人是否屬於「不能自我照顧人士」、「家人或寵物需要本人照顧」等。