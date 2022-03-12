新冠指定醫院人流冷清　廣華急症室繼續逼爆

本港第5波新冠疫情嚴峻，為公營醫療機構造成巨大衝擊，醫院管理局早前公布將伊利沙伯醫院轉為定點醫院，提供1500張病床，負責接收新冠病人。東網記者今日(12日)下午1時前往伊利沙伯醫院一帶視察，發現院內只有10多名新冠患者在等候分流接受治療，期間有患者分別自行或經救護車送院，醫院正門外亦有大量非緊急救護運送服務車輛在等候；至於廣華醫院急症室則繼續逼爆，大約有逾70名患者久候，等候時間更逾8小時。

東網記者今日到伊利沙伯醫院一帶巡視，發現醫院急症室門外停泊了约8輛救護車；醫院正門外同樣有約25輛非緊急救護運送服務車等待；院內大約有10多名新冠患者正等候分流。期間，更發現有年幼的新冠確診者要經由親人抱入急症室。除了年幼患者，當中亦不乏是老人家，有年老患者需經救護車送抵醫院進行治療；另外，更發現有一名91歲長者，懷疑於家中進行快速檢測後確診，要由家人駕駛私家車送往醫院。

至於廣華醫院急症室則有大量病人求診，東網記者於下午2時發現，急症室內大約有70至80名患者等待治療，大部分是年紀較大或身體狀況較差長者，由於室內人數過於擠迫，有病人甚至要在急症室走廊等候，室內的電視上亦顯示了該醫院的等候時間更逾8小時。至於醫院門外露天帳篷及走廊位置的等候治療病人則寥寥可數。

醫管局行政總裁高拔陞早前曾接受內地媒體表示，伊利沙伯醫院位於香港最中心，同時又能夠提供大量病床，故轉為指定醫院是相當重要一步，希望達到集中患者、集中專家、集中資源及集中救治。