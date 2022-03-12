確診痊愈復工收「大信封」　打工仔質疑無理解僱

受新冠疫情影響，餐飲、銷售行業均大受影響。有網民近日在網上討論區發文，稱其從事銷售行業，惟早前因確診而未能上班，在家休養13天。至日前復工隨即收到「大信封」解僱，惟其公司出信日期在當事人亦在居家隔離期間，他質疑是無理解僱，惟致電勞工署求助，其熱線卻一直未能接通。

涉事網民前日(10日)討論區反映上述情況，當中提到自己在疫情上班的各種危機，「我一個人出去返工，中招仲要傳埋俾屋企人，依家一家大細都仲咳緊喘緊」。對於公司在其康復上班當日，就出信解僱的行為感到無奈，直言公司「好無人情味」。網民在貼文中又安慰自己指，幸好公司有給予應有的薪酬及年假，現時只好先休息一下，等疫情放緩再搵工。

不過，事件引發網民熱議，有人建議事主應向勞工處求助。事主直至今日(12日)再次現身回應，稱其公司未有將其隔離的日子，當成病假計算，加上公司發信日期竟是他仍在居家隔離期間，遂向勞工處反映，惟熱線一直未能接通，其他網民獲悉後，均紛紛建議他直接電視台節目反映，揭露公司的無理情況。