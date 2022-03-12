政Whats噏：鄺葆賢康復　重返急症「地獄」

九龍城區議會前副主席，現職公立醫院急診科醫生嘅鄺葆賢早前確診，自我隔離一星期後，最新喺社交網站上載多支快速檢測嘅照片，顯示自己已成功由「2條線轉為1條線」，並寫上「Back to hell tonight（今晚回到地獄）」，將重返工作崗位，而康復第一日就當夜更，佢指比想像中易上手，仲笑言現時猶如孖寶兄弟「食咗星星」，暗示有自然免疫力，

鄺葆賢康復後向大眾分享自己染疫及康復經過，佢話起初係因為突然其來嘅腰痛而進行快測，當日半夜開始有燒、忽冷忽熱，終於體會到診症時確診者所講嘅「喉嚨爆痛」，形容係痛到醒同飆晒眼水。而所有徵狀會係夜晚突然變差，日頭自己多數唔理佢，但瞓前就會食藥，食咗瞓得到就自然會好。

佢仲話首兩、三天主要「食瞓食瞓食瞓，睇到陣漫畫但睇唔到劇」，至第三、四日，喉嚨痛開始減少，後來就變成咳嗽，夜晚一瞓平就咳。佢又話喉嚨痛嚟講鹽水浪口最有效，最痛嗰日係每一個鐘去浪一次，同埋飲暖檸檬水都有幫助。至於夜晚咳嗽，則開加濕機或者聞下暖水會較好。佢仲指自己及身邊同事都覺得比想像中遲中招，又笑稱要多謝自己嘅白血球添。