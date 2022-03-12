購1500部抽氣扇遭質疑買貴　醫管局先回應後澄清

醫院管理局上月底緊急採購1,500部抽氣扇，以增加公立醫院接收新冠患者的能力，每部約1,000至2,000港元，早已被質疑相關抽氣扇較貴，其後再有傳媒以網購平台產品與之比較，指出價錢高十多倍。醫管局今日(12日)下午曾在社交平台回應時表示，「醫管局透過中聯辦、內地有關部門」等多方協調下完成採購，惟晚上再度緊急澄清指「中央政府駐港聯絡辦公室從未參與此項採購任務」。

醫管局下午澄清時指，局方透過承辦商了解到，有關抽氣扇在本港沒有存貨，若大批採購，需時大約1個半月至3個月，故醫管局「透過中聯辦、內地有關部門、港府、立法會議員，以及物流業界等，多重協調下，才能夠幾日內完成採購並付運抵港」。同時指出，有關報道以網購平台貨品作比較，卻未考慮有關產品型號、質量等因素是否達到醫管局要求，認為有關比較是有欠公允。

及至晚上9時30分，醫管局再度澄清，上述說法不準確，指出「中央政府駐港聯絡辦公室從未參與此項採購任務」。