港府遲發死亡證　新冠病逝出殯無期　殯儀業指屍量「百年一遇」　

第5波新冠肺炎疫情至今死者逾千，殮房爆滿先人遲遲未獲發死亡證，出殯無期！有殯儀業界人士透露，現時屍體數量數過多為「百年一遇」，涉及不少行政因素導致家屬亦遲遲未能領取死亡證明文件，出殯亦隨之被拖延，業界難以進行後續的喪事。而早前衛生署亦曾指將調配人手加快處理，而食環署亦宣布延長轄下火葬場的服務時間，惟業界強調需要獲得死亡證明文件才可進行後續儀式。

據衛生署指引，遺體若是死亡原因不明或屬非自然個案，均會被移送至公眾殮房，再由裁判官簽發「批准屍體埋葬/火葬證明書」，才可辦理遺體殮葬；而在醫院自然死亡的人則由醫管局發出死因醫學證明書。

有從事約10年的殯儀業界人士解釋指，現時大部分因染疫而亡的死者遺體屬非自然死亡，需由警察約見家屬，並陪同家屬認領遺體及會見法醫，再由法醫查核其死因及簽發相關證明後，才可辦理安葬程序。而在一般情況下，警方約3個工作天已經會約家屬會見法醫，但目前情況嚴峻，警方超過一周仍未約見家屬，導致不少遺體堆積，故殯儀業界一直在「追落後」處理遺體。

該人士又指，另一因素為不少逝者家屬亦有染疫，導致部分遺體遲遲未能被領取。對於食環署於3月2日宣布轄下火葬場延長服務時間至晚上，並增加每日可供預訂的火化時段，他則強調「業界必須取得死亡文件才做到嘢」，否則政府加開火葬場火化時段亦於事無補。

對於公眾殮房遺體數量大增，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早前曾稱，衛生署將調配人手加快處理，並會與業界溝通，希望遺體不需儲存太久，惟由於過去數周急症室死亡人數大增，大圍富山殮房附近公眾停車場新置了28個臨時冷凍櫃，可儲存1,100具遺體。

衞生署回覆稱，所有火葬許可證申請一般均能在即日完成，相關程序亦可按服務承諾於1小時內完成。由於近日火葬許可證的申請大幅上升，署方亦已調配額外人手加快處理及在有需要時延長服務時間。

食環署回應時表示，已加派人手應對大幅上升的火葬場服務需求，故當天接獲的申請均可再同一個工作天完成處理，署方亦于醫院管理局、衞生署等商討，政府已梳理及整合有關意見，並正積極跟進。而入境事務處則回覆指，死亡登記服務在疫情期間一直維持服務，近日更調配額外人手，應付相關需求，又指一般而言，於入境處櫃檯辦理死亡登記可在申請當日，約10至15分鐘內完成登記程序。