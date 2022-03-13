民政事務總署開展居家支援物資　送遞服務

民政事務總署昨日(12日)開展居家支援物資派遞服務，為尚待入院或社區隔離設施人士應留於屋內，但未能自行安排所需的基本日常用品和食物，提供上門派遞服務。

目前，如家居環境許可，尚待入院人士應留於屋內，並盡量自行安排所需的基本日常用品和食物。他們可透過親友供應或經互聯網／電話訂購。如果尚待入院人士無法自行安排基本日常生活所需，可致電民政總署熱線1833019求助。民政總署會將求助轉介社會福利署跟進。

為簡化為這些尚待入院人士提供基本日常用品和食物的程序，民政總署自昨日起逐步開展向尚待入院人士派送支援物資的工作，透過擴大派送物資的團隊，包括聯絡地區團體、派遞服務承辦商、由公務員組成的隊伍及義工團隊等，務求使物資可以更快送到有需要的人士手中。

民政總署的公務員隊伍昨日向於黃大仙、油尖旺、九龍城及南區的尚待入院人士派送日常用品和食物。隊伍隊長表示：「今天民政總署首次安排派送物資服務，能參與這項派遞工作非常有意義，希望可以幫到更多有需要的市民。」

民政總署重申，尚待入院人士應盡量透過親戚、朋友或互聯網／電話訂購日常用品和食物。民政總署會評估及按確切需要向尚待入院人士提供適切的協助。民政總署呼籲市民合作，讓真正有需要的市民盡快得到援助。