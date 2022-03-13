東方日報A1：攞染疫證明　遲報無得傾

抗疫亂象、假象紛呈，衞生署衞生防護中心昨日公布，單日新增2.7萬宗，已連續第3天錄得下跌，疫情看似趨平穩，但問題出在「全民快測」上，快測呈報平台運作4日半，本報發現平均每日僅約1.4萬多人屬有效呈報，不少市民快測後拒絕呈報，是畏懼當局強制要患者進入方艙醫院或檢疫中心。有政府專家質疑快測機制缺乏「誘因」，衞生防護中心昨日則宣布新招，明日起，染疫市民須在遞交呈報申請及收到短訊後的24小時內，上載相關證明文件，否則不會獲確診證明，亦即打工仔俗稱的「病假紙」。此項帶有威逼性的「誘因」政策公布後，有市民批評無助當局掌握疫情真相，反而製造社會矛盾及增加逃疫誘因。病人組織亦斥新措施不智。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨公布，新增27,647宗確診個案，當中15,788宗為經核酸檢測確診的本地個案，一宗為輸入個案，另外11,858宗經快速檢測呈報平台登記及確認確診。本港累計總確個案達674,447宗。死亡人數方面，新增285宗死亡個案，年齡介乎19至107歲，其中198人為前日離世，涉及122男76女，當中有182人為65歲或以上長者；另有87宗為滯後呈報死亡個案，屬本月7日至10日之間，涉及57男30女，包括一名患癌的19歲青年。疫情兩年至今共有3,729人死亡。

當局接受快速測試結果後，本港出現「全民快測」現象，尤其當局宣布患者需強制隔離後，更令不少市民選擇隱匿不報。事實上，呈報平台啟動4日半，進入「參觀」的市民多不勝數，開通當日系統更一度有25萬人排隊登入，可是實際有成功呈報的市民，每日平均只有約1.4萬人。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日亦指，近日不少市民經快測發現染診，但仍未呈報、甚至不會呈報的人，相信為數不少，數目難以估計，他續稱「身邊也有不少朋友不打算呈報，尤其是退休人士，根本沒誘因去呈報」。

面對此情況，歐家榮連日在記者會上被問及時，僅回應有關測試是自行、自願、在私人地方進行，無法知道哪些市民有做測試，只可鼓勵染疫市民盡快呈報。不過，政府亦宣布另類「恐嚇新招」，下周一（14日）起，市民在平台呈報，並收到內附上載資料連結的電話SMS短訊後，須在24小時內上載快測結果相片及身份證明等文件，否則連結會自動失效，市民不能取得隔離令等證明，也不能重新透過系統申報；市民之前日子收到的連結，亦會在當天失效。歐解釋，有市民呈報後，延遲兩、三日才上載文件，令數據可能有偏差，故希望市民可盡快交資料，讓當局掌握疫情的最真實情況。

病人政策連線主席林志釉批評，當每日確診都是數以萬計，有一、二百宗個案延遲，是否真的對統計有很大影響；一旦這些確診者因遲交件被政府拒之門外，他們就永遠無法納入數字內，影響更大。林指出快測確診者均確實是病人，如果因病情而稍有遲交資料，「當你冇（確診）就好大件事」，質疑政府何以憑此剝削病人權利，在不少人已因強制隔離已不願呈報之下，新措施隨時再加劇情況，直言「不明白平台新措施對抗疫有何好處！」

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