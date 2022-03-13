港府料現時逾30萬人家居檢疫或隔離　支援仍處於追趕狀態

港府今（13日）召開記者會交代為家居隔離人士提供的支援方面工作，特首林鄭月娥表示，在第5波疫情爆發，有大量確診人士及緊密接觸者需要進行檢疫或隔離，料現時在家中進行檢疫或隔離人士逾30萬多人，但她補充稱，相信高估了數字，因有人已順利完成檢疫及隔離。

她表示，由於數量太大，需要按公共衞生評估作調整，會安排更有需要人士進入社區隔離設施，病徵輕微人士如有需要可安排進入社區隔離設施，政府在分流時會考慮居住環境、身體情況，同住家人是否需要照顧，同時考慮確診者意願。相關人士受檢疫令規限，不可在生效期間離開家中。

在支援方面，林鄭表示目前仍處於追趕狀態，希望首先是接觸到家居人士，派發物資包。其次是提供熱線供市民查詢，亦會按熱線中市民提出要求，評估會否進一步上門派發物資支援。第三是醫療查詢包括預約到指定診所診治。

創新及科技局局長薛永恒指出，政府資訊科技總監辦公室在2月21日起承擔抗疫物資包工作，已向20萬個家庭、46萬人士派發物資包。確診者物資包包括口罩、探熱器、快速檢測包。在2月28日至3月2日每日向約1萬人派發，及後可向5萬多人派發。

署理民政事務局局長陳積志則稱，逾1.4萬員工參與抗疫工作，居家支援是第一步，民政處上月設「1833019」熱線，現增至280條熱線，服務中心增至3個，每日有40位同事負責，每天處理逾1萬宗服務。當局會再增加熱線服務，包括設第4個服務中心，增至550條熱線。民政系統會向社署全面接管派發物資包，不用再轉介社署，令工作更快捷，更可令社署集中老人院舍抗疫工作。

食物及衞生局局長陳肇始指，政府近日派發物資包亦包括中成藥，明日起在物資包加入止病退燒藥，亦會陸續向感染人士家人派發血氧儀，檢查血氧量，並透過相關部門向長者派發。

至於醫管局方面，陳表示現設有110條熱線，查詢主要涉入住檢疫設施安排，在3月內會增至200條熱線。醫管局會盡早適別確診人士，優先治療小童及長者等高風險病人以提供支援，指定診所亦由7間增至17間，下周會額外啟動6間指定診所。另外，醫管局會安排長者診症，醫生會處方新冠藥物，亦會在網上設平台支援，提供健康建議。