伊利沙伯醫院為普通科病人轉院　長者小童急症室候診

早前伊利沙伯醫院被轉為新冠肺炎病人的定點救治醫院，主要救治染疫病人，部分普通科的病人需要轉院到其他公立醫院，今日（13日)轉院行動仍持續。東網記者於今早約10時許到達伊利沙伯醫院門外視察，只見伊院正門約有30輛非緊急救護運送服務車輛停泊，其中有一名長者登上救護車轉院；而院內急症室門診仍有市民等候。

東網記者於伊院範圍視察，早上約10時許一名長者在救護人員協助下，以擔架床抬上聖約翰救護車，據救護車人員表示該長者屬普通科病人的轉院。及後至11時許又再多一名病人經救護人員抬上非緊急救護運送服務車輛轉院，轉院行動或於今天接近尾聲。

記者在急症室內仍見有10多名市民候診，大部分由救護車送院而來的多為老人家，亦有親友手抱兒童正在等候，也有於急症室等候的長者狀甚痛苦，由親友陪同等候，需以毛氈裹身，以作保暖之用。據現場電視屏幕顯示，於上午10時30分，其他病人在過去數小時的候診時間最長為超過2小時。

醫院管理局早前公布，九龍中醫院聯網的伊利沙伯醫院由上周三(9日)起將轉為新冠肺炎病人的定點救治醫院，醫院主座大樓內約1,500張病床改作接收病情嚴重的新冠病人，而醫院亦會根據病人的臨床情況，將主座大樓各病房內的非新冠病人陸續轉往其他醫院，部分合適的病人將轉往私家醫院，以騰出更多病床。