內地昨增66宗香港輸入病例　深圳珠海各佔19宗

內地新冠疫情由境外輸入轉為本土爆發。綜合多地衞生部門周日（13日）消息，內地前一日新增從香港輸入確診和無症狀感染病例至少66宗，其中廣東省佔最多，深圳和珠海市各佔19宗。有深圳衞生官員稱，當地目前疫情是受到香港等周邊地區疫情影響。

廣東省衞健委周日公布，前一日新增26宗香港輸入確診病例，分別為深圳16宗、珠海9宗、中山1宗；新增20宗香港輸入無症狀感染個案，分別是珠海10宗，東莞4宗，深圳、江門各3宗。上海市衞健委周日通報從香港輸入7宗確診和1宗無症狀感染病例；北京新增7宗從香港輸入確診；四川成都新增香港輸入疫情包括1宗確診和4宗無症狀感染。

廣東省疫情防控工作電視電話會議上周六（12日）在廣州召開，省委書記李希在會上提出，針對當前疫情，要盡早實現社會面動態清零。在外防輸入方面，要緊盯航空、陸路、水運口岸和人物同防4個方向。

深圳市疾控中心副主任馮鐵建上周六接受內媒電話訪問時稱，目前深圳疫情是自2020年以來最嚴峻、最複雜，主要是受香港、周邊或省外城市的疫情影響。對於國務院聯防聯控近日下發了有關新冠病毒抗原檢測的要求和指引，包括市民自我檢測，馮鐵建稱有關安排是為避免核酸檢測資源不足，以便及時發現感染者，並採取相應措施。