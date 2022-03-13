政府稱首季經濟很大機會負增長　失業率顯著回升

本港現時面對疫情及地緣政治局勢影響，有財金官員今日﹙13日﹚發表網誌，指本港第一季經濟很大機會出現按年負增長、失業率料將顯著回升，但內地經濟保持穩定增速，是香港的堅實依靠和底氣所在，只要香港成功抗疫，將很快可以重拾經濟增長的動力。

他又表示，正全力籌備暫緩追租的立法工作，指措施可以為中小企提供短暫的喘息空間，政府聽取社會意見後，已提出多項安排平衡各方關注。對於有人提出由政府補貼商戶交租，他就指，社會上很多更困難的基層市民也承受著生活和交租的壓力，質疑整體社會會否接受以公帑補貼商舖業主租金收入，強調政府要謹慎使用公帑，預留財政實力，應對突如其來的變化，穩住市場信心。

對於近日的俄烏局勢，可能牽動未來全球地緣格局變化和經濟的發展路徑，他稱對本港而言，現階段的風險可控。貿易方面，烏克蘭和俄羅斯分別僅佔本港2021年貨物出口的0.05%及0.78%。通脹方面，香港以服務業為主，能源依賴度不高，而能源在本港消費物價指數的開支權數只佔約3%，因此即使國際能源價格急升，對香港通脹的影響也比較溫和。