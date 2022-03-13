古洞農業園第1期工程進行中　舊田旁建路農戶憂未有新田先被趕

位於古洞的農業園第1期目前工程正在進行中，雖然部分耕地已有雛形，但當局尚未公布進場日期，有因工程而受影響的農戶亦擔心趕不及搬遷至新農地便會被迫遷。有受工程影響農戶表示，上月開始政府在其農田旁的行人路張貼公告指要進行道路工程，惟農業園的工程尚未完成，亦未獲悉進場時間，憂或會被當局迫遷。東網現正就事件向漁護署查詢。

政府早於2016年《施政報告》宣布落實新農業政策，並預計本年年中起分階段落成及啟用農業園第1期，目前工程已在進行中。有受影響農戶表示，近期政府張貼有關道路工程的公告指，由2月26日起至明年2月25日須暫時封閉部分行人路，他擔心現時耕種的農地或會被收回作道路工程。

不過，受影響農戶表示，現在農業園第1期可獲分配的農地仍未完成工程，土地不夠平坦，園內部分行人路較農田高出1至2呎，去水位或不足夠，雨季容易氾濫，造成大量水土流失；且挖泥車在新農地鋪泥前未有清除較大石塊，或會阻礙植物生長，甚至會令翻土機的損耗增加；而重新開發一塊農地需時1至3年，並非一搬遷而至即可進行耕種，加上目前疫情嚴重，甚或影響農業園第1期的工程進度。

政府早前計劃在古洞南蕉徑興建佔地約80公頃的農業園，分兩期發展，第1期約佔11公頃土地，其中約7公頃是農地，涉5.1億港元的收地費及1.766億港元工程費，以興建農地設施、儲水池、基本留宿設施及連接道路等。