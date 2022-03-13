逾半院舍院友已打一針 上門接種服務料在屋邨試行

外展隊過去兩星期到超過900間安老及殘疾人士院舍為院友打針。

政府目標至本月18日為全港安老院舍院友接種最少1劑疫苗，公務員事務局局長聶德權今日(13日)表示，現時有52%院友已完成接種第1劑疫苗，外展隊過去兩星期到超過900間安老及殘疾人士院舍為院友打針，相信星期五(18日)前能完成為餘下約100間院舍的院友接種。

聶德權指，全港7萬多名安老及殘疾人士院舍院友中，已有約4萬人最少接種1劑疫苗，而約有30%院友因確診而暫時未能接種，當局會安排他們在康復後1個月接種，又會視乎所有院舍接種第1針的情況，再部署第2、3針的接種時間表，爭取4月底前大幅提高第2針接種率。

他強調，已接種與未接種的風險不同，政府會以長者福祉、院舍安全為依歸，如有需要會探討收緊對未接種長者的限制，安老院將來亦會區分已打針和未打針的院友。他又估計，本港有約5萬名社區長者或殘疾人士需要家居接種服務，當局正研究安排，期望與社福機構合作，得悉醫學組織聯會等有意展開上門接種服務，當局會全力支持及配合，預料初期會在屋邨試行。

至於疫苗接種次數，以及相隔距離需基於科學以及數據，之後將會根據專家委員會以及數據，再研究香港是否需要接種第4劑疫苗，而近日確診個案數目回穩，市民接種意欲有所下跌，當局會繼續推動。

另外，政府疫苗專題網站「香港新冠疫苗接種資料概覽」顯示，40至49歲年齡層人口接種率已達100.05%，政府回覆傳媒時稱，合資格接種者包括持「往來港澳通行證」（雙程證）獲准逗留香港、毋須延期也可在逗留期限打兩針的訪客，免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人，以及其他合資格訪客，惟他們或未有包含在合資格接種人口基數內。