警一連三日打擊黑幫　搗破製毒工場非法賭檔等拘71人

警方由上周五至今日（11至13日)，一連三日於全港各區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，主要打擊黑社會收入來源及相關罪行，期間搗破1間無牌酒吧、8間懷疑由黑社會操控的非法賭檔及1個製毒工場，共拘捕71人；另就涉違禁聚令及口罩令發出160張告票。

行動中，警方共動員1,172人次，突擊搜查各區多個罪案黑點，當中發現多間懷疑違規營業的娛樂場所，搗破1間無牌酒吧、8間非法賭檔及1個製毒工場，拘捕53男18女(17至67歲)，分別涉嫌「無牌賣酒」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。人員共檢走22部釣魚機、賭博工具和籌碼、大量毒品、大批酒精飲品和營運器材等。

此外，人員亦發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章 ），共發出160張定額罰款通知書。

據了解，相關行動仍會持續。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種黑社會犯罪活動及其收入來源，呼籲市民切勿光顧違法營業的娛樂場所。