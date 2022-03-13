醫管局引入兩款新冠口服藥　優先治療長者

本港第5波新冠疫情死亡人數持續高企，不幸病逝的超過9成為長者，政府亦將防疫工作重點放在「減少死亡、減少重症、減少感染」，擴大醫院治療能力，集中資源救治病人。食物及衞生局局長陳肇始在最新網誌提到，醫管局已引入兩款治療新冠的口服藥，將會成為對抗第5波疫情的主力，並提早為院舍長者提供藥物，亦會優先安排長者治療，以及送到合適隔離設施。

陳肇始今日(13日)在網誌表示，醫管局最近引入治療新冠的口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir），用於治療病情有惡化風險的病人。同時，醫管局已採購另一款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）。上述兩種口服藥物將會成為對抗第5波疫情的主力。由於安老院舍感染嚴重，醫管局已開始提早為院舍長者提供藥物，做到及早治療的工作。

政府亦推出一系列針對救治長者的措施，包括盡快設立更多長者隔離及暫託的社區設施，讓一些病情較輕或已穩定的長者病人在醫護監察下康復。這些隔離設施包括亞洲國際博覽館的1,000多張床位；兩個分別位於彩榮路體育館和石峽尾公園體育館；亦會逐步分階段啓用位於啟德郵輪碼頭共1,200張病床的隔離及暫託中心。醫管局亦會盡早識別較高風險的在家確診長者(例如獨居、有輕微症狀等)，優先為他們安排支援、治療及送往合適的隔離設施。

另醫管局亦會盡快將公立醫院內大約一半的普通病床，包括復康、急症病床，改為接收新冠病人的病床，涉及約11,500張，目標在今日前轉移現時在伊利沙伯醫院的非新冠病人往其他醫院。食衞局亦動員大約1,000名醫護生參與檢測及接種疫苗的工作，陳亦歡迎和期望所有私家醫院協力肩負抗疫責任，樂見個別私家醫院新開設「新冠肺炎病房」並已開始接收病人。