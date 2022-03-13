5人外地返抵後驗出新冠　其中1人曾確診列二度感染個案

澳門再多5人從外地返抵後驗出病毒，其中1人曾中招被列為二度感染個案。

澳門再多4宗輸入病例及1宗二度感染個案！當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(13日)公布，4名分別由新加坡、緬甸、美國、澳洲返抵澳門的居民，檢測後證實確診，判定為輸入性無症狀感染者；另1名由杜拜出發的澳門居民同樣被驗出帶有病毒，被列為殘餘病毒二度感染(復陽)個案，不納入澳門統計。至今，澳門已錄得82宗確診個案及50名無症狀感染者。

二度感染病例涉及1名由杜拜經新加坡到澳門的39歲女子，於去年10月及11月共接種了2劑國藥疫苗。上周一、二及四在杜拜共接受3次檢測，均無驗出病毒。她在上周五乘SQ495號航班(座位46J)，由杜拜前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班(座位14F)返抵澳門，入境時檢測，結果中招。該名人士於今年1月12日曾確診，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

其餘個案則包括1名由新加坡入境澳門的33歲女子，於去年7月及8月共接種了2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗。上周五(11日)在新加坡的檢測沒有驗出病毒，她在昨日(12)由新加坡乘坐TR904號航班(座位8F)入境澳門，惟檢測後結果確診，患者否認既往感染史，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

1名由緬甸經新加坡返抵澳門的37歲男子，於去年3月、4月及11月共接種了3劑國藥疫苗。上周四(10日)在緬甸檢測沒有確診。他昨日由新加坡乘坐TR904號航班(座位22F)返抵澳門，入境時接受檢測結果中招，病人否認既往感染史，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

另有1名由美國經新加坡入境澳門的25歲女子，於去年3月、4月及12月共接種了3劑復必泰疫苗。她上周一至三(7日至9日)在美國接受了共3次檢測，結果均不帶病毒。她在上周四乘坐SQ023號航班(座位39A)由美國前往新加坡，昨日再由新加坡乘坐TR904號航班(座位26A)飛抵澳門，入境時檢測證實染疫，患者否認既往感染史，同樣已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

1名由澳洲經新加坡飛抵澳門的23歲女子，於去年7月及8月共接種了2劑復必泰疫苗。上周四在澳洲接受檢測結果沒有染疫，翌日乘SQ242號航班(座位60A)由澳洲前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班(座位22A)返抵澳門，入境時檢測驗出病毒，病人否認既往感染史，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。