跨境司機明日起入境深圳　須於指定4口岸集中接駁

新冠肺炎疫情持續嚴峻，大批深港跨境貨車司機染疫，導致兩地貨物運輸大受影響。深圳市政府口岸辦公室今日(13日)發布最新通告，進一步加強深港跨境運輸閉環管理。所有深港跨境貨車自明日(14日)起，入境深圳後須在皇崗、文錦渡、蓮塘及深圳灣共4個口岸接駁點，實施陸路跨境運輸集中接駁，深港司機須在上述口岸與內地接駁司機交接車輛。

通告指，深圳當局經與港府相關主管部門溝通，為更好保障供港生活和防疫物資運輸，並做好疫情防控工作，自明日凌晨零時起，對深港跨境運輸實施上述的閉環管理措施。同時，延長文錦渡口岸通關時間，由原先早上7時至晚上10時，延長為早上7時至翌日凌晨3時，以保障香港鮮活產品供應的跨境貨車，繼續按現行模式在口岸進行接駁作業。

此外，當局會嚴格核酸檢測要求及預約管理。跨境司機須持24小時無染疫證明入境，同時每次入境時須在口岸區域進行核酸採樣。各口岸實施跨境貨物運輸入境車次配額管理，跨境貨物運輸入境前，應當在「跨境安」平台申報，司機應當嚴格按申報的往返時間、出入境口岸通行，並按照申報的接駁點開展作業。

通告最後強調，違反相關法律法規定，或其他疫情防控措施的跨境作業司機，將被暫停或移除豁免名單。情節嚴重者，依法追究其法律責任。