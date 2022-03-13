明後兩天潮濕有霧　期間上水最高32°C　周三細雨過春分

冬過春來，雨季將至，下周日(20日)便是廿四節氣中的「春分」，表示春天開始！香港天文台預測，明日及後日(14日及15日)早晚沿岸有霧及潮濕，日間偶有陽光，期間相對濕度最高達100%，上水在該2天的最高氣溫均達攝氏32度高溫；而本周三(16日)起，一連7天大致多雲且有雨，包括「春分」當天，外出記得帶把遮。由於「春分」氣候時濕時乾，容易生病，在保健養生方面，應堅持適當運動、定時睡眠、定量飲食！

一股溫暖的海洋氣流會在未來2天帶來潮濕有霧的天氣，受高空擾動影響，本周中後期華南地區有驟雨，天文台預料一股偏東氣流會在周末影響廣東沿岸，該區仍有一兩陣雨。

根據分區天氣預報，明日新界多區最高氣溫均超過攝氏28度，其中最熱為上水及打鼓嶺，最高達攝氏32度；石崗最高氣溫亦有攝氏31度。而上水在本周二仍維持攝氏32度高溫。

9天天氣預報方面，明日至後日潮濕有霧，日間部分時間有陽光，期間相對濕度介乎70至100%，氣溫則介乎攝氏21至27度；本周三早上仍有薄霧，當天起一連7天大致多雲且有雨，相對濕度最高達95%，氣溫介乎攝氏20至26度。