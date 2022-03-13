調查指56%中六生無意願到內地升學　機構籲持開放態度

據教育局統計，到內地升學近年已成為中六畢業生在本地升學以外的選擇之一。有升學及輔導機構在1月訪問了2128名學生，當中有44%受訪者有意願到內地升學，其中16%人有較高意願。屬較高意願的學生，他們一般與內地有較多連繫，例如父或母來自內地、在內地出生等。機構建議學生應以開放的態度去接觸及了解各項升學資訊，拓闊自己的選擇空間。

學友社訪問了來自37間中學的2128名中六生，以了解他們前往內地升學的意願。若以0分為不考慮到內地升學，10分為最為考慮，56%受訪者評為0分，即沒有意願，而44%人則評分1至10分，即有意願；28%人評為1至5分，即稍為意願，有16%評6至10分，即較高意願。

調查結果亦發現，整體學生對內地院校的認知及基本收生要求有一定認識，但對具體報名策略、政府資助計劃詳情等缺乏全面認識，欠深入，而對內地升學沒有意願的學生，其了解程度亦明顯低於較高意願的學生。

另外，調查亦發現，較高意願的學生與內地聯繫的緊密度，明顯高於另外兩組學生。較高意願者，有60%人父或母來自內地，及43%人在內地出生，此兩項均較另外兩組的比例為高。

中六生盧同學選修生物及經濟科，預計自己文憑試6科最佳成績為25、26分。由於她對讀醫科有興趣，自知未能升讀本地大學，因此會考慮到上海或武漢升讀醫科。不過她仍首選升讀八大院校的社會科學學士學位課程，一旦未能被取錄，再考慮到內地升學。

她的母親為內地人，曾隨母回內地，而她在疫情前亦不時與朋友回內地遊玩，身邊亦有本地同學考慮回內地升學。她喜歡內地的文化，認為到本港以外的地方升學可擴闊眼界。她坦言對畢業後能否回港執業有顧慮，不過不排除將來在內地從醫。

學友社學生輔導顧問吳寶城建議，學生不宜過早界定自己視角，應以開放的態度去接觸各項升學資訊，再因應不同情況作多手準備及適切選擇，拓闊自己的選擇空間。

他又指，相對其他地方而言，本地與內地已有各項學術及專業資格互認安排，有一定認受性，不過同學仍要關注不同專業的認可資格及入識條件。