促禁追租加快立法　跨業界批政府拖拉

疫情以來香港多個表列處所被勒令停業，陷入相當嚴峻的經營環境。政府上月在新一份財政預算案提出「暫緩追討欠租措施」，多個表列處所所屬業界包括零售、美容、按摩浴室、酒吧等今(13日)召開跨界別記者會，促政府盡快立法，不要再拖拉，避免業主趁機加租，又希望政府控制疫情，讓處所於4月20日復業。

香港化粧品同業協會監事長何紹忠表示，疫下中小企難以負擔租金，惟願意減租的業主少之又少。何希望免追租3個月措施能讓企業有少許喘息空間，只是業界非常「卑微」的要求，不過社會上仍然有不少反對聲音。他促請議員和財政司司長辦公室人員不要再拖拖拉拉，應加快立法程序，形容現時的狀況令人情何以堪。

香港按摩業總會主席周鎮宇表示，其實沒有處所希望倒閉，因倒閉成本極大，又指業界並非希望拖欠租金，而是希望有商討的空間。他指已經有歷史悠久的按摩店倒閉，業界曾向業主商討減租，但極少業主願意減租。

家庭娛樂中心商會總幹事鄧國倫認為業主和租客都是零售業的一分子，是夥伴而不是對手，而租金佔租客整體開支3成以上。他呼籲業主考慮減租，同舟共濟，共度時艱。香港持牌酒吧會所聯會主席梁立仁亦指出，酒吧業在疫情爆發2年來只有117日正常營業，認為政府應該盡快實行立法，讓各界有時間調整，而不是讓業主在這段時間追租，令好事變壞事。

議員麥美娟指早前即使曾推出保就業措施，但往往補貼只能用作交租，並不能真正資助僱主和僱員。她形容法例受到不少壓力，但仍希望財政司盡快將免追租法例提交立法會，即使未能提交，財政司亦要說明那個持份者阻撓立法。

另一名議員容海恩和社福界議員狄志遠均關注處的復業準則和安排如何。狄表示，他不單止關注暫時的紓緩措施，而是應督促政府設立抗疫指標，因為疫情一日未解決和控制，免追租措施可能最終會讓業界負債。